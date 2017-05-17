Массимо Каррера: "Предложений продлить контракт со "Спартаком" еще не поступало"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что будет счастлив продолжить работу с командой в следующем сезоне. По его словам, предложений о продлении контракта, который действует еще год, не поступало.

– Ваш контракт со "Спартаком" действует еще год. Вам уже предложили его продлить?

– Нет, еще никаких предложений не поступало.

– В Италии вас уже сватают в "Интер", "Рому", "Ювентус". Можете успокоить спартаковских болельщиков?

– Да. Итальянцы действительно много теперь пишут обо мне. Но пока это все беспочвенно. Сейчас я думаю только о "Спартаке" и буду счастлив продолжить работу здесь, играть в Лиге чемпионов.

Полное интервью Массимо Карреры