Массимо Каррера: "Празднование отложим до конца сезона"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил всех болельщиков с 95-летием клуба. Однако, по словам наставника, празднование команда оставит до конца сезона.

– Прежде всего, с днем рождения, "Спартак", – отметил Каррера в программе "Все на матч". – Сегодня очень важный день. Хочу поздравить руководство, ветеранов и игроков. Они позволили "Спартаку" стать великой командой с богатой историей и традициями. "Спартак" – это одна из самых важных команд России.

- Как быстро вы поняли, что "Спартак" очень важен и популярен у нас в стране?

- Еще до прихода в клуб я знал это. Мне рассказывали, что "Спартак" – это как русский "Ювентус". Знаю, что у "Спартака" теплые болельщики, которые всегда поддерживают команду. Хочу поздравить и поблагодарить за то, что они являются нашим 12-м игроком.

– Какие впечатления у Вас остались от музея "Спартака"?

– Думаю, это великолепный музей. Тот, кто посещает его и дышит этой историей, переполняется эмоциями. Там можно понять, кем является "Спартак".

– Были ли сегодня празднования и поздравления?

– Сегодня мы просто поздравим "Спартак" в честь дня рождения, а празднование придержим до конца сезона.

"Спартак": без пяти сто лет!