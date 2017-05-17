Массимо Каррера: "Правда, что обещал три выходных "Спартаку" после банкета. Победы надо отмечать!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что является сторонником пышных празднований успехов команды. После того, как красно-белые оформили чемпионство, итальянец дал футболистам 1,5 часа на сборы в ресторане.

– По пути из Перми в Москву футболисты практически наголо обрили тренера по физподготовке. Почему такая странная прическа и зачем с ним так поступили?

– Скорее всего, Хавьер Нойя поспорил с кем-то из ребят: если "Спартак" станет чемпионом, он расстанется со своей шевелюрой.

– А вы давали какое-то обещание?

– Споров не заключал, ничего не обещал. Моя задача в другом – донести до игроков конкретную задачу.

– Правда ли, что после того, как "Спартак" оформил чемпионство, вы пообещали игрокам три выходных – при условии, что они в течение полутора часов соберутся в ресторане в центре Москвы?

– Да, это правда. Победы должны отмечать!

Полное интервью Массимо Карреры