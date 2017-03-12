Массимо Каррера: "Поражение "Зенита" расслабило "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Анжи" (1:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда плохо настроилась на первый тайм встречи. Также, по словам итальянского специалиста, сегодня ему пришлось изменить решение по заменам из-за лимита на легионеров, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Выиграв на своем поле, лидер чемпионата увеличил отрыв от ближайших преследователей. Теперь красно-белые опережают ЦСКА и "Зенит" на 8 очков.

- Первый тайм мне вообще не понравился, - заявил Каррера. - Судя по нему, поражение "Зенита" расслабило нашу команду, она не смогла показать, что умеет побеждать. Я знал, что матч с "Анжи" будет очень трудным. Соперник провел очень хорошую игру. Мы же не настроились, как положено команде, которая борется за чемпионство. Во втором тайме наши футболисты наконец-то начали играть в футбол, начали делать все, что они умеют.

- Оцените игру Зобнина в центре полузащиты?

- Он провел качественный матч, я очень рад за него. Он способен играть и в центре, и на краю, даже несмотря на то, что он не так быстр, как Промес или Самедов.

- Сегодня вы впервые за долгое время "уперлись" в лимит на легионеров. Это создает какие-то сложности?

- Да, иногда бывают проблемы. Например, сегодня я хотел выпустить вторым форвардом Мельгарехо, но для этого мне пришлось бы заменить Маурисиу. Поэтому пришлось принимать другое решение.