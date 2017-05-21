Массимо Каррера: "Поражение в Туле никак не влияет на то, что совершили ребята"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3) подчеркнул, что в этом сезоне его подопечные совершили нечто великолепное.

- Когда играешь против более мотивированной команды – проигрываешь, - сказал Каррера во флеш-интервью после матча. - Какие могут быть эмоции? Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное.

Добавим, что Каррера не пришел на пресс-конференцию после игры – по словам директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга, специалист физически не смог обойти поле после прорыва болельщиков с трибун.

"Спартак" досрочно стал чемпионом России, "Арсенал" благодаря этой победе избежал прямого вылета и сыграет против "Енисея" в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"