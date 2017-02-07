Массимо Каррера: "Поражение "Спартака" от "Крыльев" - не футбольное, а ментальное"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что шести товарищеских матчей на сборах достаточно, чтобы команда вошла в тонус. Специалист отметил, что его радует работа футболистов на тренировках.

– В роли главного тренера вы впервые столкнулись с таким опытом, как длительные зимние сборы. Все ли идет по плану – или есть вещи, которые беспокоят?

– Не сказал бы, что для меня это что-то новое. В Италии точно такую же предсезонку проводят летом, особой разницы нет. Радует, что все ребята хорошо работают, очень стараются, местный климат нам в этом помогает. А моментов, вызывающих тревогу, пока нет никаких.

– Какую первую фразу произнесли команде после выхода из отпуска?

– Точно не вспомню. Но дал понять всем игрокам, что впереди нас ждет 13 финалов. Наша цель приближается. И к каждому из оставшихся матчей необходимо отнестись именно как к решающему. Сегодня нужно полностью забыть все, что мы сделали прежде. И наше промежуточное достижение – первое место – аннулируется, потеряет всякий смысл, если не выиграем чемпионат.

– "Спартак" при вас стал довольно закрытой командой в том плане, что вы нечасто общаетесь с прессой, а журналистам на тренировки почти не попасть. Не хотите, чтобы команда отвлекалась, или боитесь, что будут раскрыты какие-то секреты?

– Не приглашаю представителей СМИ, поскольку не хочу, чтобы последовало полноценное описание тренировочного процесса. Более того, репортеров нет и, возможно, никогда не будет во время тактических занятий. Переживаю, что это все появится в прекрасно расписанном виде в газетах. А что касается редких интервью, больше предпочитаю делать дело, а не говорить.

– Всех интересует, почему в ходе подготовки сделан упор именно на тренировки, а не на контрольные матчи. Вначале "Спартак" запланировал лишь четыре спарринга, позже это число выросло до шести. А "Зенит", к примеру, провел уже 11.

– Сначала нужно выполнить хороший объем работы на занятиях, а потом, под конец сборов, уже думать об играх.

– Шесть достаточно для того, чтобы войти в тонус?

– Да.

– В предпоследнем туре первой части чемпионата красно-белые уступили "Крыльям" со счетом 0:4. Сейчас выяснили для себя главную причину того провала?

– Да. Ты никогда не должен выходить на поле с мыслями, что уже победил. Если у тебя хромает концентрация, то сразу очень легко проиграешь. В футболе бывают такие уроки, важно уметь извлекать из них пользу. Зачастую ты получаешь больший заряд энергии от поражения 0:4, нежели от победы с таким же счетом. Когда уступаешь с минимальной разницей, еще могут появиться какие-то оправдания – неверный офсайд, плохое судейство и так далее... Но если тебя громят, тут уже ничего подобного не скажешь. Причины в таких случаях внутри нас самих.

– То есть это не футбольное поражение, а именно ментальное?

– Да, считаю именно так. Возможно, мы неправильно подошли к той встрече. И говорю, кстати, не только о футболистах, а о всей команде, о "Спартаке" в целом. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полностью интервью Карреры