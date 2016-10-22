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Массимо Каррера: "Попов? Делаю замены не для того, чтобы кого-нибудь обидеть"

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Ивелин ПОПОВ.Ивелин Попов после замены: "Постоянно, б**, другие ошибаются..."

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча началась непросто для его команды. Также Каррера отметил, что пока не знает, смогут ли восстановиться к поединку 12-го тура против ЦСКА те, кто не вышел на поле в игре с "Уралом", передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ.

– Это позитивный результат для нас, – подчеркнул Каррера. – Нам тяжело было в начале, но мы поменяли игру. В конце мы рисковали только на стандартах.

– Отсутствие ключевых форвардов – это всегда пространство для креатива остальных. Как оцените творчество команды?

– Игроки выполнили свой долг, старались.

– Когда Попов покидал поле, в эфир попала фраза, что ошибаются все, а меняют его.

Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть.

– Чем объясняется выбор сегодняшнего варианта атаки?

На неделе все взвешиваю и в итоге выходят те, кто дает мне больше гарантий.

– В первом тайме вы были в пиджаке, во втором вы оделись теплее. Почему?

Я не думал сначала, что будет так холодно.

– Это тот пиджак, который вы обещали сжечь?

Нет.

К дерби с ЦСКА поправятся те, кого сегодня не было?

Это будет ясно на следующей неделе.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Seraffim

Хорошо, что Ивелин так заряжен на игру, надеюсь в матче с ЦСКА это принесет свои плоды.

20:26

малюта

ФорФардов...

20:25

Spartak-Online1

Давай Массимо! Приготовь коням сюрприз!

20:22

ki

четкий ответ

20:15

itiv

Ивелин! Ты не прав! Если бы матч был на нашей арене тебе бы все аплодировали стоя! Твой вклад грандиозен!Каррера - это тот тренер, который понимает, что очки надо брать с аутсайдеров! БРАВИССИМО! Сыграй так же с ЦСКА! МЫ БУДЕМ АПЛОДИРОВАТЬ, даже, если что-то пойдет не так! КАРРЕРА - респект!

19:57

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