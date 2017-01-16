Массимо Каррера: "Пока живу в Тарасовке, но в марте планирую переехать в Москву"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что сейчас живет на клубной базе в Тарасовке. Итальянец вошел в тренерский штаб красно-белых после Euro-2016. После увольнения Дмитрия Аленичева он был назначен исполняющим обязанности, а 17 августа стал полноценным рулевым команды.

– 2016 год вы встречали в роли помощника Антонио Конте в сборной Италии, а январь 2017-го – уже в качестве главного тренера "Спартака", который стал зимним чемпионом России. Как вам настолько резкая перемена в карьере?

– Не только в карьере, а в жизни в целом! Пока ничего, справляюсь (смеется).

– Где провели рождественские праздники?

– В Италии. Очень хотелось побыть во время каникул на родине в кругу родных и друзей.

– В России все еще живете без семьи в Тарасовке?

– Да, пока на базе, но в марте планируем с женой переехать в квартиру в городе. Ну а до наступления весны у нас сплошные зарубежные сборы. Да и первый матч после перерыва у "Спартака" в Краснодаре, куда команда, возможно, полетит напрямую из Испании, завершив последний этап подготовки. Так что до Москвы мне еще месяца два.

– А как вам жилось в Тарасовке минувшими летом и осенью?

– Прекрасно! Это очень приятное и уютное место. Там меня окружают позитивные люди, с которым сложились хорошие отношения. Нет никаких бытовых проблем, все мои мысли – только о работе. Что еще нужно человеку, неожиданно не только для окружающих, но и для себя самого ставшему главным тренером "Спартака"? (Георгий КУДИНОВ)