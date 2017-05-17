Массимо Каррера: "Поговорив первый раз с футболистами, я понял, что в "Спартаке" есть крепкий костяк"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что при первом разговоре с командой попросил игроков работать на максимуме.

– Были трудности при подготовке ко второй части сезона, учитывая, что в России очень длинный зимний перерыв?

– Нет. Мы хорошо подготовились, чтобы провести этот период максимально эффективно. Конечно, продолжительная пауза немножко чувствуется. Ведь товарищеские встречи на сборах уступают по накалу матчам чемпионата. Но мы много работали, чтобы закончить чемпионат с победным результатом.

– После поражения "Зенита" от "Терека" и завоевания "Спартаком" чемпионского титула вы заявили в интервью "СЭ", что самым важным в вашей работе был первый разговор с командой. Что особенного сказали игрокам, так что этот день отчетливо сохранился в вашей памяти?

– Поговорив тогда с футболистами, я понял, что в команде есть крепкий костяк и что в этом плане мне повезло. Сказал ребятам: "Давайте работать на максимуме, потому что у нас есть возможность добиться высокого результата".

Полное интервью Массимо Карреры