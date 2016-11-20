Массимо Каррера: "По ходу игры я был бы рад и ничьей"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионат России отметил, что был бы доволен и ничьей, передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Итальянец также ответил на вопрос о вратаре "Амкара" Александре Селихове, который может стать игроком московской команды.

– Рано говорить "браво", – сказал Каррера. – Пока это просто победа в одном матче. Мы знали, что это будет сложный матч. "Амкар" мало пропускает. Как игралось без Зе Луиша? Это важный для нас футболист, но Мельгарехо сделал все, что мог. Я вообще доволен старанием ребят. По ходу игры я был бы рад и ничьей, вспоминал, например, матч с "Уфой". Тяжело найти свободные зоны против таких соперников.

– Как вам игра Селихова? Говорят, он скоро станет спартаковцем.

– Он сыграл хороший матч, как и все футболисты "Амкара". Но я уделяю внимание тому, что делают мои игроки.

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