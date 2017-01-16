Массимо Каррера: "Первое место "Спартака" еще ничего не значит"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что не думает о продлении контракта с клубом, а сосредоточен на подготовке команды к весенней части чемпионата. По мнению итальянца, отрыв красно-белых от преследователей не такой большой, чтобы сбрасывать соперников со счетов. "Спартак" лидирует в чемпионате с преимуществом в пять очков над "Зенитом".

– Вам еще не предлагали продлить контракт на фоне успехов "Спартака" на осенней стадии турнира?

– Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю. Что касается моего соглашения со "Спартаком", то пока оно действует до конца следующего сезона. И мои мысли сейчас не о новом договоре, а о зимних сборах.

– И все-таки: пять очков отрыва – это много или мало?

– Нам надо думать, что мало. По-прежнему считаю "Зенит" очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу очень опытный и грамотный тренер. Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его. "Краснодар" – очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь "Зенит" и ЦСКА тогда же сыграют между собой. В общем, впереди нас ждет много интересного, так что всех с наступившим Новым годом и грядущим возобновлением чемпионата России! (Георгий КУДИНОВ)