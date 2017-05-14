Массимо Каррера: "Новички? Хочу, чтобы люди играли за команду, а не за деньги"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" отметил, что пока не готов говорить о трансферах. Также итальянец согласился с владельцем клуба Леонидом Федуном, в интервью "СЭ" подчеркнувшем, что клуб не будет покупать футболистов за огромные деньги на большие зарплаты.

– Насколько "Спартак" нуждается в усилении перед Лигой чемпионов? Мои игроки самые сильные, сильнее всех, – сказал Каррера. – Чемпионат только закончился, и мы это доказали на деле. Надо поблагодарить людей, которые добились результата. Позже будем смотреть, что мы можем сделать, чтобы усилить состав.

Я согласен с руководством, что не нужно брать игроков на высокую зарплату. Я хочу, чтобы футболисты играли за команду, а не за деньги. Они должны стать чемпионами, это самое главное.