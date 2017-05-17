Массимо Каррера: "Никто не требовал от меня "спартаковского футбола"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что для него результат имеет определяющее значение перед качеством игры. По словам Карреры, от него никто не требовал "спартаковского футбола".

– Известно ли вам, что "Спартак" установил рекорд по количеству побед со счетом 1:0 за все чемпионаты России? Всего их 11. Не смущает ли вас это, учитывая, что болельщики всегда требуют от "Спартака" яркой атакующей игры? Сейчас, когда завоеван чемпионский титул, все прощают, но на следующий год могут последовать претензии к качеству футбола.

– Считаю, что 1:0 – это в любом случае победа. К тому же счет 4:0 или 5:0 не всегда по игре. Предпочитаю, чтобы моя команда побеждала, пусть и при не очень хорошей игре, чем уступала при хорошей. Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна – побеждать.

– Пытались ли от вас добиться так называемого "спартаковского футбола"?

– Нет, мне никто ничего не навязывал. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении.

Полное интервью Массимо Карреры