20:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Не знаю, что сегодня произошло"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России (0:4) взял на себя вину и не смог объяснить, что послужило причиной разгрома.

- Я не знаю, что сегодня произошло. Это футбол, - сказал Каррера на пресс-конференции. - "Крылья" сыграли отличный матч, у них было больше мотивации. Мы не смогли войти в игру. Беру на себя всю вину.

- Почему не играл сегодня Попов и был заменен Комбаров?

- Попов не сыграл из-за температуры, а Комбаров получил травму в конце тайма. 

- Был ли пенальти?

- Не знаю, был или не был, но мы точно проиграли не из-за пенальти.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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James Gang

Спартак переелся победами... Рубину тоже сольёт!

20:39

Babkin Vnuk

Единственный адекватный чел в этой секте. Пусть повторит эту фразу про пенальти безумным фанатикам)

20:39

футбол_2018

ПОЗОР!!!!

20:38

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