Массимо Каррера: "Не знаю, что сегодня произошло"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России (0:4) взял на себя вину и не смог объяснить, что послужило причиной разгрома.

- Я не знаю, что сегодня произошло. Это футбол, - сказал Каррера на пресс-конференции. - "Крылья" сыграли отличный матч, у них было больше мотивации. Мы не смогли войти в игру. Беру на себя всю вину.

- Почему не играл сегодня Попов и был заменен Комбаров?

- Попов не сыграл из-за температуры, а Комбаров получил травму в конце тайма.

- Был ли пенальти?

- Не знаю, был или не был, но мы точно проиграли не из-за пенальти.