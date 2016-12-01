Массимо Каррера: "Не знаю, что сегодня произошло"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России (0:4) взял на себя вину и не смог объяснить, что послужило причиной разгрома.
- Я не знаю, что сегодня произошло. Это футбол, - сказал Каррера на пресс-конференции. - "Крылья" сыграли отличный матч, у них было больше мотивации. Мы не смогли войти в игру. Беру на себя всю вину.
- Почему не играл сегодня Попов и был заменен Комбаров?
- Попов не сыграл из-за температуры, а Комбаров получил травму в конце тайма.
- Был ли пенальти?
- Не знаю, был или не был, но мы точно проиграли не из-за пенальти.
James Gang
Спартак переелся победами... Рубину тоже сольёт!
20:39
Babkin Vnuk
Единственный адекватный чел в этой секте. Пусть повторит эту фразу про пенальти безумным фанатикам)
20:39
футбол_2018
ПОЗОР!!!!
20:38