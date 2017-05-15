Массимо Каррера: "Не хотел бы сыграть с "Ювентусом" в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не хотел бы встретиться с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Напомним, что итальянский наставник играл и работал в этом клубе. Каррера был помощником Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. Летом прошлого года Конте покинул национальную команду и возглавил "Челси", с которым выиграл английскую премьер-лигу.

– Я с удовольствием принял предложение возглавить "Спартак", – цитирует Карреру itasportpress.it. – Спросили, готов ли я двигаться дальше. Я незамедлительно ответил, что да. Чувствовал, что я готов. Российская лига в плане тактики уступает серии А, однако здесь приличные скорости и выступать тут нелегко.

С кем я не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов – "Ювентусом" или "Челси"? Надеюсь избежать встречи с "Ювентусом". Я же сам, можно сказать, "Ювентус". Поэтому не хотел бы, чтобы это произошло по многим причинам. Во-первых, это просто очень сильная команда. Конте? Я уже говорил о нем, у меня не было сомнений, что он добьется успеха в Англии.