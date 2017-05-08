Массимо Каррера: "Наши тиффози были с нами все время"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил благодарность болельщикам команды. По словам наставникам, они чувствовали поддержку и дома, и в гостях.

– Болельщики "Спартака" были нашим двенадцатым игроком на протяжении всего сезона! И фактор наличия своего собственного стадиона, то есть своего дома, очень помог "Спартаку" выиграть титул, – приводит слова Карреры "Р-Спорт". – Здесь смело можно провести параллель с туринским "Ювентусом", который творит чудеса на своем переполненном стадионе при своих болельщиках.

Наши тиффози были с нами все время, не бросали нас в сложные моменты, и мои ребята не могли это не чувствовать. За нас ярко болели и дома, и в гостях. Да, у нас хватало проблем по ходу сезона, далеко не всегда у нас получалось показывать то, что хотелось бы, но мои ребята – бойцы. Они всегда старались, а взамен получали любовь своих болельщиков. Я рад этому.