Массимо Каррера: "Нам повезло немного больше, чем "Амкару"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) отметил, что команде не хватало сыгранности. Однако, по словам наставника, подопечные проявили характер и волю к победе, передает из Перми корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- "Амкар" заслуживал даже ничью - у них были хорошие моменты, - отметил Каррера на пресс-конференции. - Но в футболе побеждает тот, кто забивает. Сегодня мы забили. Нам повезло немного больше, чем "Амкару".

- Как оцениваете свою команду? Что получилось и что не получилось?

- Вышли ребята, которые давно не играли вместе. Поэтому не хватало какой-то сыгранности. Но мне понравился тот дух, который они показали на поле, желание победить. Знал, что могут возникнуть сложности из-за сыгранности. Самое главное, что мы победили.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"