Массимо Каррера: "Надеюсь, сначала "Спартак" совершит круг почета, а потом выйдут болельщики"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что игра для москвичей будет тяжелой. Специалист подчеркнул, что цель клуба – достичь отметки в 72 очка в премьер-лиге.

– Конечно, матч будет тяжелым, – сказал в эфире "Матч ТВ" Каррера. – Наша цель – достичь отметки в 72 очка. Мне не говорили о том, что будет после игры, но надеюсь, что никто из болельщиков не выбежит на поле, как в Перми. Будет правильно позволить игрокам совершить круг почета с трофеем. Сейчас думаем о матче, а после будем праздновать.

Игра "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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