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Массимо Каррера: "На позиции Промеса сыграет Самедов"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед началом матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что выбирал стартовый состав на игру, исходя из работы футболистов на тренировках. Также специалист подчеркнул, что дисквалифицированного нападающего Квинси Промеса в составе заменит Александр Самедов.

– Состав? Выбрал тех футболистов, которые больше понравились мне на тренировках на этой неделе, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Что касается Промеса, то сегодня на поле его не будет. На его позиции сыграет Самедов. Что у него получится? Увидим на поле.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

результаты опроса
13187 чел.
Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак"?
Крупной победой "Краснодара"
6.7%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
24.8%
Результативной ничьей
15.1%
Нулевой ничьей
1.7%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
46.1%
Крупной победой "Спартака"
5.6%
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