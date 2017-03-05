Массимо Каррера: "На позиции Промеса сыграет Самедов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед началом матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что выбирал стартовый состав на игру, исходя из работы футболистов на тренировках. Также специалист подчеркнул, что дисквалифицированного нападающего Квинси Промеса в составе заменит Александр Самедов.

– Состав? Выбрал тех футболистов, которые больше понравились мне на тренировках на этой неделе, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Что касается Промеса, то сегодня на поле его не будет. На его позиции сыграет Самедов. Что у него получится? Увидим на поле.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"