Массимо Каррера: "Мы точно проиграли не из-за пенальти"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России (0:4) взял на себя вину и не смог объяснить, что послужило причиной разгрома.
- Я не знаю, что сегодня произошло. Это футбол, - сказал Каррера на пресс-конференции. - "Крылья" сыграли отличный матч, у них было больше мотивации. Мы не смогли войти в игру. Беру на себя всю вину.
- Почему не играл сегодня Попов и был заменен Комбаров?
- Попов не сыграл из-за температуры, а Комбаров получил травму в конце тайма.
- Был ли пенальти?
- Не знаю, был или не был, но мы точно проиграли не из-за пенальти.
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"Спартак" - о пенальти: "Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка"
Птицuk
Доставляет визг новообразовавшихся поклонников спартаковского тренера. Если бы он сказал, что Спартак - ноль на поле, да если ещё и проиграет Рубину дома - все эти красно-синие ваще его портрет повесят на стену и будут бить поклоны по пять раз на дню. Лана, я так и написал вчера, было бы странно питерским судьям не подложить свинью Спартаку, их тогда в Питере с Г съедят под ёлкой. Я так и писал - левый пеналь, явная лишняя минута времени, когда все решили что игра вот-вот кончится и встали, после чего второй гол и спартаковцы поняли, что судьи взялись за старую тактику по вытаскиванию придворных клубов наверх. Судья Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКа, судья Вилков ошибочно не удалил игрока Зенита, судья в Томске ошибочно удалил игрока соперника Локо и т.д.... Спартак остался единственной наверно командой, которая не била пенальти не разу. Тур судей, а теперь можете отстранять их на два месяца от судейства! :-)
21:54
novic
" Спартаку" перестало переть, вот и продули.
21:39
Obl2007
А вообще - то -обратите внимание - про работу судей --в каждом матче только и слышим --- ошибочно то , ошибочно то... Что ? Проблема выучить ???? Или проблема пару-тройку раз наказать по самое небалуйся ???? Или все все устраивает ? Ведь все белыми нитками шито !!!! ПОЗОРНИКИ !
21:38
Валерий Милан-Монако
У Спартака ужасная атака(( за 16 туров забито 24 мяча( Мельгарех( просто ноль на поле( Получается(что Спартак играет каждый раз без нападения((
21:23
Obl2007
shpasic Obl2007, питерский судьи самые честные. ты когда-нибудь видел, чтобы Зенит судил питерский судья? то-то же! ------------------------------------------------------------ ОБХОХОЧЕШСЯ !!!!!!!! Именно в виду своей питерской "честности и порядочности" он сегодня и насудил , свистулькин питерский ..... Один пеналь поставил не правильно , второй правильный не назначил !....Добавил вместо одной минуты - две с половиной ( второй гол )... А в остальном - все по честному.... И никто не знает , как пошла бы игра при 1-1 . А так - конечно - все по честому ...)))
21:23
Spartatchok
Ананидзе - символ спартака 00ых-10ых, прикольно что он сказал что хочет стать легендой федунского спартачка
21:19
EstMaza
Вот за кого точно не стыдно!
21:19
Красно синий
Вот нравится мне этот итальянец,чьёрт побьери...
21:16
Dexty_07
Что он забыл в Спартаке? Интеллегентен, адекватен, сдержан, воспитан - полная противоположность неадекватным шашлыкам. Хотя в качестве примера хорош конечно.
21:15
Spartatchok
Ну вот и сдулся новоявленный чемпиоша, всё по схеме , обычный спартачок , узнаю его образца 2003-2016 , и как всегда Ананидзе выходит на замену , после такой оплеухи всё может быстро встать на свои места ...
21:14
футбол_2018
Вот они стеночки и забегания!!!Вот он истинный стиль!!!За 0:1 от АЕКа убрали Аленя!!!За 0:4 уберут Карреру!!!И что вам делать то в европе???С кем там на равных будете играть???Миллионы евро получаем,нету столько пальцев на ногах,год от года хуже все играем,ну и пофиг-все идите на х . Полная поголовная деградация!
21:06
Буква Ё
Каррера - неспартаковский тренер. Он не знает победных традиций и духа. И даже по-русски не говорит. Потому Спартак и играет так плохо. Нужно возвращать Аленичева, на багаже которого и играл Спартак
21:02
dv2205
Браво Массимо! Ты один адекватный в Спартаке!
21:02
самарец
вот достойный ответ достойного тренера!!! уважуха!
20:50
shpasic
Obl2007, питерский судьи самые честные. ты когда-нибудь видел, чтобы Зенит судил питерский судья? то-то же!
20:49
waleriy
Цыган в истерике , а каррера нормально обьясняет.
20:47
Obl2007
А прикольно спросить - зачем на этот матч назначен ПИТЕРСКИЙ судья ????
20:46
никнейм1
Браво Массимо! Ты один адекватный в Спартаке!
20:46
Obl2007
Левников из питера
20:44
Веравалер
Намана, Массимо, спокойно разбирайся. Это даже хорошо, что с крысами и сейчас - есть время для того, чтобы нужные гайки подкрутить.
20:43
РусланИ
Каррера в отличии от луческу нормальный тренер. луческу сразу вспоминает московских судей. Кстати, Левников откуда?
20:41
Taels
Уважаю этого тренера.Правда,ещё парочка таких игр,и мясные глоры его сольют,стиль,мол,не романцевский.Каррере-удачи,но не в спартаке.
20:41
Я за ЗОЖ
достойный ответ. как и после матча с зенитом не стал валить на судей. респект!
20:40
James Gang
Спартак переелся победами... Рубину тоже сольёт!
20:39
Babkin Vnuk
Единственный адекватный чел в этой секте. Пусть повторит эту фразу про пенальти безумным фанатикам)
20:39
футбол_2018
ПОЗОР!!!!
20:38