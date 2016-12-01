20:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Мы точно проиграли не из-за пенальти"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России (0:4) взял на себя вину и не смог объяснить, что послужило причиной разгрома.

- Я не знаю, что сегодня произошло. Это футбол, - сказал Каррера на пресс-конференции. - "Крылья" сыграли отличный матч, у них было больше мотивации. Мы не смогли войти в игру. Беру на себя всю вину.

- Почему не играл сегодня Попов и был заменен Комбаров?

- Попов не сыграл из-за температуры, а Комбаров получил травму в конце тайма. 

- Был ли пенальти?

- Не знаю, был или не был, но мы точно проиграли не из-за пенальти.

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Птицuk

Доставляет визг новообразовавшихся поклонников спартаковского тренера. Если бы он сказал, что Спартак - ноль на поле, да если ещё и проиграет Рубину дома - все эти красно-синие ваще его портрет повесят на стену и будут бить поклоны по пять раз на дню. Лана, я так и написал вчера, было бы странно питерским судьям не подложить свинью Спартаку, их тогда в Питере с Г съедят под ёлкой. Я так и писал - левый пеналь, явная лишняя минута времени, когда все решили что игра вот-вот кончится и встали, после чего второй гол и спартаковцы поняли, что судьи взялись за старую тактику по вытаскиванию придворных клубов наверх. Судья Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКа, судья Вилков ошибочно не удалил игрока Зенита, судья в Томске ошибочно удалил игрока соперника Локо и т.д.... Спартак остался единственной наверно командой, которая не била пенальти не разу. Тур судей, а теперь можете отстранять их на два месяца от судейства! :-)

21:54

novic

" Спартаку" перестало переть, вот и продули.

21:39

Obl2007

А вообще - то -обратите внимание - про работу судей --в каждом матче только и слышим --- ошибочно то , ошибочно то... Что ? Проблема выучить ???? Или проблема пару-тройку раз наказать по самое небалуйся ???? Или все все устраивает ? Ведь все белыми нитками шито !!!! ПОЗОРНИКИ !

21:38

Валерий Милан-Монако

У Спартака ужасная атака(( за 16 туров забито 24 мяча( Мельгарех( просто ноль на поле( Получается(что Спартак играет каждый раз без нападения((

21:23

Obl2007

shpasic Obl2007, питерский судьи самые честные. ты когда-нибудь видел, чтобы Зенит судил питерский судья? то-то же! ------------------------------------------------------------ ОБХОХОЧЕШСЯ !!!!!!!! Именно в виду своей питерской "честности и порядочности" он сегодня и насудил , свистулькин питерский ..... Один пеналь поставил не правильно , второй правильный не назначил !....Добавил вместо одной минуты - две с половиной ( второй гол )... А в остальном - все по честному.... И никто не знает , как пошла бы игра при 1-1 . А так - конечно - все по честому ...)))

21:23

Spartatchok

Ананидзе - символ спартака 00ых-10ых, прикольно что он сказал что хочет стать легендой федунского спартачка

21:19

EstMaza

Вот за кого точно не стыдно!

21:19

Красно синий

Вот нравится мне этот итальянец,чьёрт побьери...

21:16

Dexty_07

Что он забыл в Спартаке? Интеллегентен, адекватен, сдержан, воспитан - полная противоположность неадекватным шашлыкам. Хотя в качестве примера хорош конечно.

21:15

Spartatchok

Ну вот и сдулся новоявленный чемпиоша, всё по схеме , обычный спартачок , узнаю его образца 2003-2016 , и как всегда Ананидзе выходит на замену , после такой оплеухи всё может быстро встать на свои места ...

21:14

футбол_2018

Вот они стеночки и забегания!!!Вот он истинный стиль!!!За 0:1 от АЕКа убрали Аленя!!!За 0:4 уберут Карреру!!!И что вам делать то в европе???С кем там на равных будете играть???Миллионы евро получаем,нету столько пальцев на ногах,год от года хуже все играем,ну и пофиг-все идите на х . Полная поголовная деградация!

21:06

Буква Ё

Каррера - неспартаковский тренер. Он не знает победных традиций и духа. И даже по-русски не говорит. Потому Спартак и играет так плохо. Нужно возвращать Аленичева, на багаже которого и играл Спартак

21:02

dv2205

Браво Массимо! Ты один адекватный в Спартаке!

21:02

самарец

вот достойный ответ достойного тренера!!! уважуха!

20:50

shpasic

Obl2007, питерский судьи самые честные. ты когда-нибудь видел, чтобы Зенит судил питерский судья? то-то же!

20:49

waleriy

Цыган в истерике , а каррера нормально обьясняет.

20:47

Obl2007

А прикольно спросить - зачем на этот матч назначен ПИТЕРСКИЙ судья ????

20:46

никнейм1

Браво Массимо! Ты один адекватный в Спартаке!

20:46

Obl2007

Левников из питера

20:44

Веравалер

Намана, Массимо, спокойно разбирайся. Это даже хорошо, что с крысами и сейчас - есть время для того, чтобы нужные гайки подкрутить.

20:43

РусланИ

Каррера в отличии от луческу нормальный тренер. луческу сразу вспоминает московских судей. Кстати, Левников откуда?

20:41

Taels

Уважаю этого тренера.Правда,ещё парочка таких игр,и мясные глоры его сольют,стиль,мол,не романцевский.Каррере-удачи,но не в спартаке.

20:41

Я за ЗОЖ

достойный ответ. как и после матча с зенитом не стал валить на судей. респект!

20:40

James Gang

Спартак переелся победами... Рубину тоже сольёт!

20:39

Babkin Vnuk

Единственный адекватный чел в этой секте. Пусть повторит эту фразу про пенальти безумным фанатикам)

20:39

футбол_2018

ПОЗОР!!!!

20:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ