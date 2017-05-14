Массимо Каррера: "Мое сердце в цветах "Ювентуса", но сейчас я болельщик "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" отметил, что сейчас болеет за московский клуб, но его сердце также принадлежит "Ювентусу". Итальянец рассказал, что значит играть за туринский клуб.

– Я болельщик "Юве", – сказал Каррера. – Мое сердце в цветах этой команды. Но сейчас я болельщик "Спартака".

Играть за "Ювентус" значит играть, чтобы победить. Люди учатся, побеждают, выкладываются на все 120 процентов. Это позволяет понять, что ради победы нужно чем-то жертвовать, и позволяет выйти на новый уровень.

Каррера играл за туринцев с 1991 по 1996 год, а также работал тренером с 2009 по 2014 год.