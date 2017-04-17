Массимо Каррера: "Мне повезло стать частью спартаковской семьи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера гордится игрой своей команды в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1). По словам специалиста, ему повезло стать частью спартаковской семьи.

- Моя команда, наши болельщики и наш символ - "Спартак", - написал Каррера на своей станице в "Инстаграме". - Мне очень повезло быть частью этой семьи. Я горжусь своими воинами!

Напомним, что "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. Ближайший преследователь красно-белых - ЦСКА отстает от спартаковцев на 10 очков за семь туров до конца сезона.