Массимо Каррера: "Мне пора учить русский"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью La Stampa отметил, что во время работы в тренерском штабе Антонио Конте он учил защитников тактике и хитростям. Специалист также добавил, что не понимает, что о нем пишет российская пресса, поэтому собирается начать изучение русского языка.

- Как вам домашний стадион?

- "Открытие Арена" - великолепный и новейший стадион. Его построили два года назад, здесь будет проходить чемпионат мира. На дерби с ЦСКА там было 45 тысяч зрителей.

- У Конте вы отвечали за тактическую подготовку игроков обороны, верно?

- Не только тактическую. Я учил защитников и некоторым уловкам, потому что играл здесь всю жизнь.

- "Спартак" сможет стать чемпионом России?

- Будем стараться до последнего. Именно это я сказал лидерам фанатов, когда возглавил команду.

- Как у вас отношения с прессой?

- Великолепно: я не понимаю, что обо мне пишут. Но хочу начать учить русский.

- Как у вас с ним?

- Боккетти говорит по-русски и поначалу он был переводчиком. Сейчас у меня их три: на русский, английский и испанский. Потому что в команде есть иностранцы. Когда я говорю, звучат сразу много голосов, как на ассамблее ООН.

- Как там с питанием?

- Это совершенно другой мир. Здесь другие привычки, которые я стараюсь изменить. Они ели только русские блюда, которые очень жирные.

- Вы все еще ювентиец?

- И всегда был! В воскресенье после гола Пьянича со штрафного я вскочил с дивана.