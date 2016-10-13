Массимо Каррера: "Мне платят деньги не за обсуждение судейства"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что он никогда не жалуется на судейство, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.
– В двух матчах из трех, которые "Спартак" проиграл, клуб сетовал на судейство.
– Я судейство практически никогда не обсуждаю. Мне платят деньги не за это. А за то, чтобы команда лучше играла и побеждала.
Xen1um
зенит- не супер-чемпион, свиноферма у тебя в голове к сожалению
17:14
зенит-супер-чемпион
как попал этот мужик на свиноферму?
17:05