Массимо Каррера: "Мне платят деньги не за обсуждение судейства"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что он никогда не жалуется на судейство, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– В двух матчах из трех, которые "Спартак" проиграл, клуб сетовал на судейство.

– Я судейство практически никогда не обсуждаю. Мне платят деньги не за это. А за то, чтобы команда лучше играла и побеждала.