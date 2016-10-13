16:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Мне платят деньги не за обсуждение судейства"

0
0
0
2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что он никогда не жалуется на судейство, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– В двух матчах из трех, которые "Спартак" проиграл, клуб сетовал на судейство.

– Я судейство практически никогда не обсуждаю. Мне платят деньги не за это. А за то, чтобы команда лучше играла и побеждала.

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Xen1um

зенит- не супер-чемпион, свиноферма у тебя в голове к сожалению

17:14

зенит-супер-чемпион

как попал этот мужик на свиноферму?

17:05

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ