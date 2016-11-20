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Массимо Каррера: "Миланское дерби? Я бы предпочел посмотреть "Челси"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о том, будет ли шанс у Дениса Давыдова, передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Он добавил, что защитник команды Сердар Таски травмирован.

– Будет ли еще шанс у Давыдова?

– Все зависит от него. Пусть доказывает на тренировках, что достоин. Все наши футболисты полезны – сколько бы времени на поле они ни проводили. Это же касается и Зуева.

– Что скажете о Маурисиу?

– Маурисиу провел хороший матч. Главная задача защитника – не дать нападающим забить.

– Почему не было в заявке Таски?

– Травмировался.

– Будете смотреть миланское дерби?

– Если успею. Но я предпочел бы посмотреть "Челси".

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Челси - отстой, но ему можно простить!)))

20:25

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