Массимо Каррера: "Мельгарехо сыграл хорошо"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) остался доволен игрой нападающего Лоренсо Мельгарехо, забившего гол. По словам наставника, перестановки в схеме игры по ходу встречи принесли свои плоды.

– Почему в конце поменял схему на 4-3-3? Потому что были некоторые затруднения. Ребята молодцы, – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы поменяли игру и благодаря этому выиграли.

Что касается смены позиции Мельгарехо, то он нападающий и должен играть в середине штрафной. Он был мне нужен там и сыграл хорошо.