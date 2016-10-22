19:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Мельгарехо сыграл хорошо"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) остался доволен игрой нападающего Лоренсо Мельгарехо, забившего гол. По словам наставника, перестановки в схеме игры по ходу встречи принесли свои плоды.

– Почему в конце поменял схему на 4-3-3? Потому что были некоторые затруднения. Ребята молодцы, – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы поменяли игру и благодаря этому выиграли.

Что касается смены позиции Мельгарехо, то он нападающий и должен играть в середине штрафной. Он был мне нужен там и сыграл хорошо.

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