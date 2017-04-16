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Массимо Каррера: "Матч с "Зенитом" важный, но не ключевой"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил важность предстоящей встречи. Также наставник рассказал о перестановках в стартовом составе красно-белых.

– Это очень важный матч, но еще будет семь игр, – сказал Каррера во флеш-интервью. – Это важная встреча, но не ключевая.

Отсутствие Зе Луиша и Луиза Адриану? Мы попытались продумать разные варианты. Решили, что этот состав подходящий. Промес должен быть нападающим, но по ходу игры это может измениться.

Напомним, что встреча пройдет сегодня, 16 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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