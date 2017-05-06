Массимо Каррера: "Матч против "Томи" – самый сложный"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Томи" отметил, что предстоящая игра – самая сложная. Итальянский специалист добавил, что многие могут недооценить соперника.
– Как настроиться на "Томь"?
– Это самый сложный матч, – сказал Каррера перед матчем в эфире телеканала "Наш футбол". – Можно совершить грубую ошибку, подумать, что это будет легкий матч. На самом деле, это самый сложный матч и нужно подойти к нему правильно.
– Что нужно сказать игрокам?
– Это секрет.