Массимо Каррера: "Лучше один раз 0:3, чем три по 0:1"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" не стал объяснять, почему в 1/16 финала Кубка России красно-белые уступили "СКА-Хабаровск" (0:1). 53-летний итальянец привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству.

– Серия из трех поражений прошлой осенью, крупный проигрыш в Самаре и недавняя хлесткая пощечина от "Ростова" на ваш день рождения – какой из этих моментов самый сложный?

– Три проигрыша.

– А вы можете хотя бы сейчас объясниться, почему уступили в Хабаровске команде из ФНЛ?

– Могу. Я и тогда мог. Но не буду делать это публично, потому что это наше внутреннее дело. Скажу только одно: когда мы выходили на тот матч, у меня было дурное предчувствие. И оно меня не обмануло.

– А два поражения подряд – от "Зенита" и "Уфы"?

– Неудача в Петербурге сенсацией быть не может, кто бы что ни говорил. Другое дело проиграть доме "Уфе". Но это футбол, в котором всякое бывает. И вот тогда нам действительно пришлось трудно психологически именно из-за серии поражений, а не от каждого отдельного проигрыша. Главное, что нашли в себе силы преодолеть ту хандру и закалились для будущих побед.

– А как быть с провалами в матчах с Самарой и с "Ростовом"?

– Вы употребили правильное слово – "провал". Именно это и случилось оба раза, однако не вижу смысла вдаваться в детали. Лучше один раз проиграть 0:3, чем три раза проиграть по 0:1. (Георгий КУДИНОВ)

"Спартак" досрочно выиграл 10-е золото чемпионата России в воскресенье после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1), которое команда и болельщики отмечали вечером у "Открытия Арены" и ночью в ресторане.

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Что дальше, "Спартак"?