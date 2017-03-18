18:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Локомотив" не удивил. Ничья – справедливый результат"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что соперник его не удивил, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Итальянец добавил, что считает ничью справедливым результатом.

– Удивил ли Локомотив? Нет. Я увидел то, что и ожидал. В первом тайме мы слишком медленно катали мяч, а соперник действовал довольно компактно и быстро перекрывал зоны. Требовалось действовать быстрее, но на поле ты можешь делать то, что позволяет соперник. Обе команды до конца боролись за победу. Ничья, считаю, – справедливый исход матча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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199

Уважаю Карреру.И очень жалею, что такой хороший тренер и порядочный человек - тренирует этих клоунов. Комментаторы уже совсем оборзели - внаглую болеют за срамтак.

19:10

vavl

Какой ужас! Локомотив не удивил! Как жить дальше? А вот великий Спартак всех удивил, очевидно.

19:00

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