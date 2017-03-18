Массимо Каррера: "Локомотив" не удивил. Ничья – справедливый результат"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что соперник его не удивил, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Итальянец добавил, что считает ничью справедливым результатом.
– Удивил ли Локомотив? Нет. Я увидел то, что и ожидал. В первом тайме мы слишком медленно катали мяч, а соперник действовал довольно компактно и быстро перекрывал зоны. Требовалось действовать быстрее, но на поле ты можешь делать то, что позволяет соперник. Обе команды до конца боролись за победу. Ничья, считаю, – справедливый исход матча.
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Уважаю Карреру.И очень жалею, что такой хороший тренер и порядочный человек - тренирует этих клоунов. Комментаторы уже совсем оборзели - внаглую болеют за срамтак.
19:10
vavl
Какой ужас! Локомотив не удивил! Как жить дальше? А вот великий Спартак всех удивил, очевидно.
19:00