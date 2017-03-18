Массимо Каррера: "Локомотив" не удивил. Ничья – справедливый результат"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что соперник его не удивил, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Итальянец добавил, что считает ничью справедливым результатом.

– Удивил ли Локомотив? Нет. Я увидел то, что и ожидал. В первом тайме мы слишком медленно катали мяч, а соперник действовал довольно компактно и быстро перекрывал зоны. Требовалось действовать быстрее, но на поле ты можешь делать то, что позволяет соперник. Обе команды до конца боролись за победу. Ничья, считаю, – справедливый исход матча.

Трансляция матча