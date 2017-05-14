Массимо Каррера: "Лимит на легионеров? Я работал в сборной Италии и знаю, как сложно выбрать состав, когда на поле выходят всего два человека с нужным паспортом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" отметил, что лимит легионеров добавляет трудностей клубным тренерам. Но при этом он отметил, что с точки зрения тренера сборной проблема выглядит иначе.

– Конечно, это ограничение – проблема для тренера, – сказал Каррера. – С другой стороны, считаю, что если мы хотим повышать уровень российского футбола, нужно давать шанс россиянам показывать себя.

– Можете представить, чтобы в Италии были похожие правила?

– Какое-то время тому назад и в Италии было ограничение на легионеров. Я ведь работал в сборной, и скажу, что сложно выбрать состав, когда смотришь матчи, а из 22-х человек на поле лишь два итальянца. Были матчи, когда на поле выходил только один итальянец!