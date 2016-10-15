Массимо Каррера: "Кутепов может достичь многого"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги против "Ростова" подчеркнул, что команда старается прервать серию поражений в последних играх. Также он похвалил защитника клуба Илью Кутепова, дебютировавшего в сборной России в товарищеской игре с Коста-Рикой (3:4).

- Всегда неприятно проигрывать, - сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". - Команда работает, прогрессирует, но работать еще много.

- Как оцените дебют Кутепова в сборной России?

- Я очень рад за него, он может достичь многого и стать важным игроком для сборной и "Спартака".

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"