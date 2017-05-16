Массимо Каррера: "Критика Романцева в мой адрес? Ответ в таблице"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команда всегда играла в атакующий футбол, информирует ITASportPress. Ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев провел параллель между игрой "Спартака" при Каррере с "катеначчо".

– "Спартак" был лидером чемпионата, но команду часто критиковали, в том числе и Олег Романцев, назвавший ваш футбол скучным и сравнив его с "катеначчо".

– Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.

Массимо Каррера: "Недавно сыграл с Аленичевым в мини-футбол"