Массимо Каррера: "Критика Романцева в мой адрес? Ответ в таблице"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команда всегда играла в атакующий футбол, информирует ITASportPress. Ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев провел параллель между игрой "Спартака" при Каррере с "катеначчо".
– "Спартак" был лидером чемпионата, но команду часто критиковали, в том числе и Олег Романцев, назвавший ваш футбол скучным и сравнив его с "катеначчо".
– Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.
Массимо Каррера: "Недавно сыграл с Аленичевым в мини-футбол"
loko 1302
да красаучиг...оир его нормально грязью полил в начале сезона...причем зря
21:07
Спартач и че?
Че то он зазнаваться начинает со своей таблицей . Напоминает нашу сборную по хоккею со слабаками всякими по 10 голов а как по серьезней соперник так тут же слили. Чемпионы да но запас прочности этой игры судя по всему обеспечен ослаблением конкурентов. Посмотрим ЛЧ.
21:01