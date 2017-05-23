Массимо Каррера: "Красная площадь - одна из красивейших в мире"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что его любимое место в России – Тарасовка, где находится тренировочная база клуба. Также специалист рассказал, что не успел хорошо познакомиться с достопримечательностями столицы.

– Мое любимое место – Тарасовка, – цитирует ТАСС Карреру. – Москва – прекрасный город, но у меня было не так много времени, чтобы с ним близко познакомиться. Я ведь и жил по большей части в этом сезоне именно в Тарасовке, только в самом конце временно переехал в отель в центре города, когда подъехала моя жена.

Но кое-что мы, конечно, посмотреть успели, и масштабы города впечатляют. А когда про Красную площадь говорят, что она одна из самых красивых в мире, – это правда.