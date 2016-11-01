Массимо Каррера: "Команда, которая хочет стать чемпионом, должна обладать самой сильной обороной"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что до приезда в Россию не имел представления об уровне чемпионата страны. По словам итальянского специалиста, в игре российских команд меньше тактических действий, чем в чемпионате Италии.

– Раньше у меня не было представления о российском футболе, я за ним не следил, – сказал Каррера в эфире программы "Все на матч". – В игре российских команд меньше тактики, чем в чемпионате Италии. Здесь многие футболисты действуют индивидуально.

– В Италии многие команды играют от обороны. Насколько сейчас вас устраивает защита "Спартака"?

– Я доволен нашей игрой в защите, мы хорошо выступаем в премьер-лиге. Да, мы совершаем ошибки, но они бывают у всех. Команда, которая хочет стать чемпионом, должна обладать самой сильной обороной. На это мы делаем ставку.