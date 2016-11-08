Массимо Каррера: "Каждый матч в России начинается с Google Maps"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что недавно команде пришлось из-за пробок сменить автобус на метро. По словам итальянского специалиста, каждый матч в России у него начинается с Google Maps.

- Каждый матч в России начинается с Google Maps, чтобы понять, где на этот раз выезд, - приводит La Stampa слова Карреры. - Последний был в Томске, это Сибирь. Да и в Москве не без проблем: пару недель назад нам пришлось сменить автобус на метро из-за пробок.

- Чемпионат России - это и богатая география. Насколько это влияет?

- (Смеется.) Очень сильно. У нас был матч в субботу, а отправились мы в четверг.

- Почему?

- Мне не хотелось наступать на одни и те же грабли. В сентября у нас был матч Кубка России в Хабаровске - это больше 8 тысяч километров от Москвы. Мы летели восемь часов и сменили семь часовых поясов: просто абсурд. Проиграли, но это полезный опыт.

- Дома играть комфортнее?

- Не всегда. Даже здесь без навигатора не обойтись. Обычно мы работаем на тренировочной базе, которая находится в 40 километрах от города. Там же я и живу. Что касается Москвы, то она прекрасна во всем, кроме одного - трафика.

- Чем это чревато?

- Две недели назад мы подъезжали к городу, а на навигаторе все дороги были "красными": нужно было потратить два часа, чтобы преодолеть восемь километров. Мы оставили автобус и спустились в метро. В Москве ты знаешь, во сколько выходить, но не знаешь, во сколько придешь. Теперь мы заселяемся в отель рядом со стадионом.