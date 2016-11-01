Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире программы "Все на матч" отметил, что спокойно воспринял интервью экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева. По словам итальянского специалиста, он делает свою работу и ни на кого не таит обид.

- Как оцените вклад Аленичева в успехи "Спартака"?

- Я вправе говорить только о своей работе. Футболисты должны полностью отдаваться игре, и я делаю для этого все возможное. Не противопоставляю себя Аленичеву, а просто делаю свою работу. Его нашумевшее интервью меня не укололо. Если та фраза о том, что "Спартак" по-прежнему играет в его футбол, действительно была произнесена, я не считаю нужным что-то говорить на этот счет. Никаких обид ни на кого у меня нет.

- Ивелин Попов эмоционально отреагировал на замену в матче 11-го тура против "Урала". Пытались погасить конфликт?

- Никакого конфликта не было, я этого не заметил. Игрок всегда хочет проводить на поле много времени. И зачастую бывает непросто понять, почему тренер тебя меняет. Футболист ищет ответ на вопрос. Могу сказать, что я действую на благо команды. Так что замена - это не мера наказания.