Массимо Каррера: "Хочу привить "Спартаку" свою философию футбола"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, отвечая на вопрос колумниста "СЭ" Ильи Казакова о багаже, который оставил команде экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев, подчеркнул, что хочет привить игрокам свою философию футбола. По словам итальянского специалиста, именно с ней команда поступательно двигается к чемпионству.

– Я проработал с Аленичевым только 15 дней, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Безусловно, что-то он оставил "Спартаку" в качестве своего наследия. Но сейчас я пытаюсь привить команде новую философию футбола от Массимо Карреры и двигаться с красно-белыми к чемпионству.