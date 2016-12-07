22:52 7 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Хочу привить "Спартаку" свою философию футбола"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, отвечая на вопрос колумниста "СЭ" Ильи Казакова о багаже, который оставил команде экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев, подчеркнул, что хочет привить игрокам свою философию футбола. По словам итальянского специалиста, именно с ней команда поступательно двигается к чемпионству.

– Я проработал с Аленичевым только 15 дней, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Безусловно, что-то он оставил "Спартаку" в качестве своего наследия. Но сейчас я пытаюсь привить команде новую философию футбола от Массимо Карреры и двигаться с красно-белыми к чемпионству.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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freak

У спартака уже есть философия: народная команда, стеночки, скрещивания, забегания, кружева, спартаковская погода и заветы Старостина! Не покушайся на святое макаронник!

23:11 7 декабря

merniloskut

Мы Спартак! Остальное всё прилагательно...

23:00 7 декабря

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