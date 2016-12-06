Массимо Каррера: "Хочу поднять "Спартак" как можно выше"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью изданию L’Equipe сообщил, что занимается изучением русского языка. Также специалист отметил непростое автомобильное движение в Москве.

– На каком языке вы разговариваете с игроками?

– Со мной всегда находится переводчик. Говорю по-итальянски, а он переводит на русский и английский. Нам всем удается понимать друг друга. Беру уроки русского, но это тяжело.

– Вам нравится жить в Москве?

– В ней безумное автомобильное движение. Но город все равно чудесный. Тем более что мы прекрасно управляемся с метро. Один раз даже пришлось им воспользоваться вместе с игроками, чтобы не опоздать на матч. Мы вылезли из автобуса, потому что все дороги были в пробках. Теперь перед матчами собираемся в отеле, расположенном рядом со стадионом.

– Что вам по приезде в Россию показалась самым трудным?

– Пожалуй, здесь несколько сложнее, чем в Италии, решать вопросы, связанные с правилами предматчевой подготовки, диетой, расписанием. Но постепенно нам удается это наладить.

– Теперь цель – чемпионское звание?

– Нет. Мы никогда не говорили об этом с руководством. Я хочу сделать максимум возможного, чтобы поднять команду как можно выше. А там посмотрим, какими мы будем – первыми, вторыми, третьими.

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