Массимо Каррера: "Хочется оставаться самим собой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что игроки красно-белых больше бьются за команду, чем за себя. Итальянский специалист также добавил, что на футбольном поле и в повседневной жизни очень важно оставаться самим собой.

– Футболисты нашей команды – профессионалы, они слушают тренера, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". - Сейчас мы все боремся за команду больше, чем за себя самих. Игрокам нужно было объяснить, что требуется сделать для того, чтобы побеждать и продвигаться вверх по турнирной таблице.

Хочется оставаться самим собой. Какой я в футбольной жизни, такой и в повседневной. Нужно с уважением относиться ко всем людям, которые тебя окружают. Не зависимо от того, разделяют они твои взгляды, или нет.