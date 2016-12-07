22:31 7 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Хочется оставаться самим собой"

0
0
0
2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что игроки красно-белых больше бьются за команду, чем за себя. Итальянский специалист также добавил, что на футбольном поле и в повседневной жизни очень важно оставаться самим собой.

– Футболисты нашей команды – профессионалы, они слушают тренера, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". - Сейчас мы все боремся за команду больше, чем за себя самих. Игрокам нужно было объяснить, что требуется сделать для того, чтобы побеждать и продвигаться вверх по турнирной таблице.

Хочется оставаться самим собой. Какой я в футбольной жизни, такой и в повседневной. Нужно с уважением относиться ко всем людям, которые тебя окружают. Не зависимо от того, разделяют они твои взгляды, или нет.

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kot, kotoryi

Молодец!

22:58 7 декабря

Markao.

Массимо мужик!

22:40 7 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ