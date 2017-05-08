Массимо Каррера: "Голова с утра немного болела, но водка – это не про меня"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что он ни к каким торжествам точно не готовился, и празднование чемпионства для него получилось спонтанным. 53-летний итальянец привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству.

– Про то, как "Спартак" отмечал победу в воскресенье вечером, написано уже немало. Есть и фото, и видео... Так что нет смыла отрицать очевидное: погуляли на славу!

– А как вы хотели?! Не знаю, как для других, а для меня лично все получилось спонтанно, и это вдвойне приятно! Заранее я ни к каким торжествам точно не готовился. Ну а потом эмоции захлестнули всех, вот и захотели собраться вместе. И это замечательно!

– Судя по разным свидетельствам, многих игроков вы впервые увидели в таком интересном состоянии. Своего капитана, например...

– Так и футболисты, наверное, впервые увидели своего главного тренера в таком радостном настроении. Это нормально, а как иначе, если мы добились такой значимой победы для всех нас?!

– Долго ее отмечали? Голова у вас с утра не болела?

– Признаться, немного болела.

– Водка виновата?

– Нет. Водка – это не про меня. А вот белое вино было. Но чего тут стесняться, если это такой праздник для всех нас?! Странным было бы как раз обратное, то есть не отметить всем вместе такую победу! (Георгий КУДИНОВ)

"Спартак" досрочно выиграл 10-е золото чемпионата России в воскресенье после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1), которое команда и болельщики отмечали вечером у "Открытия Арены" и ночью в ресторане.

Массимо Каррера: "Погуляли на славу! А вы как хотели?!" //

Глушаков с гитарой на заборе и другие герои "Спартака" //

Красно-белая ночь. Как "Спартак" и народ гуляли вместе