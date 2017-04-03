Массимо Каррера: "Гол Промеса - это очень важный удар!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:2) поблагодарил игроков за проявленную самоотдачу. Наставник отметил важность победного гола нападающего Квинси Промеса, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Удар Промеса в конце – самый важный для него в этом сезоне?

– Судя по результату, конечно. Последние секунды, победный мяч. Это очень важный удар!

– С чем связываете столь быстрые два мяча в ваши ворота?

– Футбол – он такой. С возможного счета 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что нельзя никогда терять концентрацию, нельзя думать, что победа в кармане. Несмотря ни на что, ребята молодцы, они боролись до конца.

– Как вам игра команды при счете 2:2?

– Два мяча за такое стремительное время! 2:2 вместо 3:0, в такие моменты на тебя рушится весь мир. Как хорошо, что команда продолжила играть в футбол и исправила ситуацию. Мы до конца строили игру так, как умеем. Возможно, немного суетились в конце, но удача была на нашей стороне.