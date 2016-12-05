Массимо Каррера: "Глушаков похож на Джеррарда"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что полузащитника Дениса Глушакова, забившего победный мяч, можно сравнить с известным английским хавбеком "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Считаете ли вы Глушакова "русским Джеррардом"?

- Да, он довольно-таки похож на него. Это полузащитник, который играет хорошо между линиями и умеет забивать. Есть какое-то сходство!