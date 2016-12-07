Массимо Каррера: "Глушаков - основополагающий игрок "Спартака" и сборной России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о том, что полузащитник команды Денис Глушаков является основополагающим игроком как в составе красно-белых, так и в сборной России. По словам итальянского специалиста, прогресс российского хавбека не вызывает сомнений.

– В первую очередь, это собственная заслуга Дениса, он – большой профессионал, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Будь то тренировка или официальный матч, Глушаков всегда выкладывается на 100 процентов своих возможностей. Денис – основополагающий игрок, как в "Спартаке", так и в сборной России.

Важно иметь в составе сильных игроков с российским паспортом. Без такого костяка невозможно, потому что я должен выпускать на поле в стартовом составе 6 игроков с российским паспортом из-за лимита легионеров. Без фундамента из крепких российских футболистов было бы очень непросто одерживать победы.

На трансферном рынке нужно всегда стремиться находить сильных футболистов, вне зависимости от того, будет у них российский паспорт, или нет. Самое главное, чтобы эти игроки соответствовали уровню "Спартака" и статусу великого клуба.