22:34 7 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Глушаков - основополагающий игрок "Спартака" и сборной России"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о том, что полузащитник команды Денис Глушаков является основополагающим игроком как в составе красно-белых, так и в сборной России. По словам итальянского специалиста, прогресс российского хавбека не вызывает сомнений.

– В первую очередь, это собственная заслуга Дениса, он – большой профессионал, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Будь то тренировка или официальный матч, Глушаков всегда выкладывается на 100 процентов своих возможностей. Денис – основополагающий игрок, как в "Спартаке", так и в сборной России.

Важно иметь в составе сильных игроков с российским паспортом. Без такого костяка невозможно, потому что я должен выпускать на поле в стартовом составе 6 игроков с российским паспортом из-за лимита легионеров. Без фундамента из крепких российских футболистов было бы очень непросто одерживать победы.

На трансферном рынке нужно всегда стремиться находить сильных футболистов, вне зависимости от того, будет у них российский паспорт, или нет. Самое главное, чтобы эти игроки соответствовали уровню "Спартака" и статусу великого клуба.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Pleafant

В Спартаке есть Промес,Зе Луиш,Фернанду,а сборная России-такая,как её "основополагающий" игрок-Глушаков.

00:13

Xen1um

Пиитерец, Спартак чемпион, запомни!

00:01

Пиитерец

Глушаков - главная плакальщица Пищевика, самой позорной и истеричной команды Согаза.

23:28 7 декабря

Hummel

Тони Старк, а на что намекает твоё лицо?

23:19 7 декабря

merniloskut

Тони Старк - в дно своего "казанка" смотришься что ли?

22:58 7 декабря

Тони Старк

Вот слюнями он брызжет как чемпион мира,лицо даже намеком на наличие интеллекта не отдает.

22:48 7 декабря

miker65

Глушак, как Глушак. Пока ничего выдающегося. И дядька такой же был, несильно заметный.

22:45 7 декабря

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Материалы других СМИ