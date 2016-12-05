Массимо Каррера: "Фол Промеса на Бурлаке? Я смотрел в другую сторону"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Наставник добавил, что не видел момент, когда был удален нападающий Квинси Промес.
– Очень сложная игра, – сказал Каррера в эфире передачи "После футбола". – Доказали, что у нас есть характер. Боролись до конца и хотели победу – она была нашей. Каждый матч особенный. Сегодня ребята постарались и смогли забить мяч.
– Первая желтая карточка Промесу - было ли удаление?
– В тот момент я смотрел в другую сторону и не видел. Если судья решил – то так и было.
msdan
пффф... а что вам остается существа((( только ныть, ныть и ныть... ну по нойте еще я кайфую=)
22:42 5 декабря
199
Вот и Каррера научился врать в этой ...ной команде. Теряет уважение у нормальных болельщиков.
22:41 5 декабря
Andre_Saratov
Внимательней надо быть.
22:40 5 декабря
Святой92
Вот трепло.Хотя бы ляпнул,что на усмотрение судьи.
22:18 5 декабря
Никифор
Макаронник знает в какую сторону смотреть!
22:06 5 декабря