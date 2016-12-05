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Массимо Каррера: "Фол Промеса на Бурлаке? Я смотрел в другую сторону"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Наставник добавил, что не видел момент, когда был удален нападающий Квинси Промес.

– Очень сложная игра, – сказал Каррера в эфире передачи "После футбола". – Доказали, что у нас есть характер. Боролись до конца и хотели победу – она была нашей. Каждый матч особенный. Сегодня ребята постарались и смогли забить мяч.

– Первая желтая карточка Промесу - было ли удаление?

– В тот момент я смотрел в другую сторону и не видел. Если судья решил – то так и было.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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msdan

пффф... а что вам остается существа((( только ныть, ныть и ныть... ну по нойте еще я кайфую=)

22:42 5 декабря

199

Вот и Каррера научился врать в этой ...ной команде. Теряет уважение у нормальных болельщиков.

22:41 5 декабря

Andre_Saratov

Внимательней надо быть.

22:40 5 декабря

Святой92

Вот трепло.Хотя бы ляпнул,что на усмотрение судьи.

22:18 5 декабря

Никифор

Макаронник знает в какую сторону смотреть!

22:06 5 декабря

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