Массимо Каррера: "Если достучаться до российских футболистов - они пойдут за тобой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что его часто узнают на улицах Москвы. Специалист подчеркнул, что в чемпионате России тактическим нюансам уделяется не так много внимания, как в Италии.

– В России не так много внимания уделяется тактическим нюансам, – цитирует ITASportPress Карреру. – В этом смысле очень трудно достучаться до футболистов, но если это удалось – они пойдут за тобой. Футбол Карреры? Организованность, владение мячом, давление, агрессивность. Все это способствует полной самоотдаче игроков.

– Узнают ли вас болельщики на улицах?

– Да, но они очень робкие и стеснительные. Иногда они на протяжении долгого времени следуют за мной, поскольку стесняются попросить автограф или сфотографироваться. Но это нормально.