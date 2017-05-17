Массимо Каррера: "Если болельщики ринутся на поле после матча с "Тереком", то нам придется закончить праздник"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник предостерег болельщиков от излишнего проявления эмоций в матче 29-го тура чемпионата России с "Тереком".

– Готовы к тому, что после матча с "Тереком" на поле выбежит многотысячная армия фанатов?

– Надеюсь, у команды будет возможность сделать круг почета. Чтобы каждый болельщик мог поаплодировать футболистам. Если же все ринутся на поле, то нам, к сожалению, придется закончить праздник и уйти в раздевалку.

– Вы правда заплакали, когда узнали о чемпионстве? И кому посвящаете эту победу?

– Да, заплакал. Такие победы – очень трогательные и красивые моменты. Мои эмоции легко поймут люди, которые выигрывали титулы как футболисты или тренеры. Очень искренние ощущения! Посвящаю чемпионство моей семье, которую вынужден был оставить в Италии, – жена и дочери приезжают ко мне в гости. И, конечно, супруге, которая терпит меня 30 лет (смеется).

Матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, 17 мая, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полное интервью Массимо Карреры