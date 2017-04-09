Массимо Каррера: "Джикия выступил отлично, как и остальные защитники"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высоко оценил игру защитников в матче 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1). По словам специалиста, Георгий Джикия вышел в стартовом составе, потому что схема с тремя игроками обороны для него более привычна. Отметим, что для 23-летнего россиянина эта встреча стала дебютной в составе красно-белых.

- Как оцените дебют Джикии и вообще всех центральных защитников? - вопрос Каррере.

- Думаю, что Джикия отлично выступил, как и все остальные защитники. Я выбрал его, потому что он больше привык играть в три защитника. Я доверяю ему, поэтому он вышел на поле.

- Вы присутствовали на матче "Локомотив" - "Уфа". Это помогло?

- Я ездил смотреть игру, но, если бы даже было не так, у нас есть инструменты, чтобы следить за всеми нашими соперниками. Но вживую лучше. Это помогло оценить игру уфимских защитников.

- С чем был связан тот факт, что вы вернулись к схеме с тремя центральными защитниками?

- Сегодня был вынужден поставить так, отталкивались от соперника. (Иван УРАЛЬСКИЙ)