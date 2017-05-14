Массимо Каррера: "Джикия становится лучше, потому что я работаю с ним"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" отметил, что у него нет проблем при работе с нападающими, хотя большую часть карьеры он проработал тренером защитников. Также итальянец пошутил о прогрессе Георгия Джикии.

– Джикия – хороший игрок. И он становится лучше, потому что с ним работаю я (смеется), – сказал Каррера. – Конечно же, это шутка. Я стараюсь передать свой опыт, потому что сам играл защитником, и как защитник я знаю, как работать против нападающих. Я хорошо могу объяснить, как играть защитнику, но я также могу рассказать нападающим, как вести себя на поле и как действовать против игроков обороны соперника.