Массимо Каррера: "Думаю, Зобнин станет выдающимся игроком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 25-го тура премьер-лиги над "Уралом" (1:0) объяснил перестановки в составе. По словам наставника, он его определяет, исходя из тренировок и в зависимости от соперника, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Почему не играют Боккеттти?

– Я предпочитаю Джикию, это чисто тактический момент. Не переживайте, с Боккетти у меня отличный контакт, он же итальянец.

– Кутепов весной много ошибается...

– Это бывает с каждым. Это футбол. Но я выбираю состав не исходя из ошибок в матчах, а исходя из тренировок и в зависимости от соперника.

– Зобнин в этом плане не вызывает вопросов?

– Да, он проводит отличный чемпионат. Он универсален. Думаю, он станет выдающимся игроком.

– На Мельгарехо много навешивали, хотя он невысокого роста.

– Не обязательно быть высоким, чтобы забивать с навесов и прострелов. Может хватить голевого чутья. Если у вас есть предложения по тактике, можете предложить. (улыбается)

– Если вы не знали, Мельгарехо в детстве занимался прыжками в высоту. Так что прыгать он умеет, – добавил пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"