Массимо Каррера: "Думаю, Зобнин станет выдающимся игроком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 25-го тура премьер-лиги над "Уралом" (1:0) объяснил перестановки в составе. По словам наставника, он его определяет, исходя из тренировок и в зависимости от соперника, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Почему не играют Боккеттти?
– Я предпочитаю Джикию, это чисто тактический момент. Не переживайте, с Боккетти у меня отличный контакт, он же итальянец.
– Кутепов весной много ошибается...
– Это бывает с каждым. Это футбол. Но я выбираю состав не исходя из ошибок в матчах, а исходя из тренировок и в зависимости от соперника.
– Зобнин в этом плане не вызывает вопросов?
– Да, он проводит отличный чемпионат. Он универсален. Думаю, он станет выдающимся игроком.
– На Мельгарехо много навешивали, хотя он невысокого роста.
– Не обязательно быть высоким, чтобы забивать с навесов и прострелов. Может хватить голевого чутья. Если у вас есть предложения по тактике, можете предложить. (улыбается)
– Если вы не знали, Мельгарехо в детстве занимался прыжками в высоту. Так что прыгать он умеет, – добавил пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг.
Antoha1983
платинум. Успокойся уже. здесь вообще не игру с Ростовом обсуждают. Иди умойся, нытик
22:56
zenit08
Дай ему Бог. Своим старанием заслужил. Пахарь!
22:38
trv71
Роман, пожалуй, лучший игрок сезона.
22:29
Jean4
В чем в чем, а в борьбе Зобнину не откажешь, пашет как трактор весь матч, даже весь чемпионат, во всех играх принял участие. Плюс универсализм.
22:24